«Барселона» и «Атлетико» окончательно согласовали переход Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн станет игроком мадридского «Атлетико» на постоянной основе.

Как сообщалось ранее, стороны близки к договорённости, а теперь, по сведениям издания Sport, сделка окончательно согласована. Выкуп Гризманна обойдётся «матрасникам» в 20 млн евро, как и ожидалось, а бонусные надбавки могут достичь 4 млн евро.

Антуан Гризманн проводит в «Атлетико» второй сезон на правах аренды. Мадридский клуб был бы обязан выкупить 31-летнего игрока за 40 млн евро, если бы тот отыграл прописанное в договоре с «Барселоной» количество игровых минут. В текущей кампании француз отметился тремя голами и одной результативной передачей.