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Агент Лахтер рассказал о том, как «Зенит» грубо отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина

07 Октября 2022 • 10:34 Комментировать (1)
Барселона
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Сельта
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09.10 22:00

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о сорвавшемся переходе тогдашнего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина в «Барселону» в 2008 году.

По словам агента, Аршавин мечтал выступать за «Барселону», но в этом трансфере каталонскому клубу в грубой форме отказал «Зенит». А сам футболист ничего не знал о предложении «сине-гранатовых».  

«Каталонцы обращались напрямую в «Зенит». Но в ответ получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за 30 миллионов евро Аршавина, ты мы у вас выкупим Месси за 40 миллионов. В «Барселоне» просто охренели от такого», — приводит слова Лахтера «Спорт Экспресс»

Напомним, что в итоге Аршавин перешёл в лондонский «Арсенал», за который провёл в общей сложности 145 матчей, забив в них 31 гол и отдав 46 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрей Аршавин Деннис Лахтер
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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Cruyff
07 Октября 2022 в 10:58
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