Вице-президент «Барселоны» не исключил возвращение Месси

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу допустил возвращение в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Если спортивное руководство сочтёт это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса. Лео Месси — ценный игрок для клуба, и двери для него всегда будут открыты», — приводит слова Ромеу Diario Sport.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Всего в составе каталонской команды аргентинец провёл 778 матчей, забив в них 672 гола и отдав 303 результативные передачи.

Действующий контракт 35-летнего Месси с парижанами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает легенду «сине-гранатовых» в 50 миллионов евро.