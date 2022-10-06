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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вице-президент «Барселоны» не исключил возвращение Месси

06 Октября 2022 • 15:30 Комментировать (1)
Реймс
...
ПСЖ
1 9.00 X 5.90 2 1.30
08.10 22:00

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу допустил возвращение в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Если спортивное руководство сочтёт это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса. Лео Месси — ценный игрок для клуба, и двери для него всегда будут открыты», — приводит слова Ромеу Diario Sport.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Всего в составе каталонской команды аргентинец провёл 778 матчей, забив в них 672 гола и отдав 303 результативные передачи.

Действующий контракт 35-летнего Месси с парижанами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает легенду «сине-гранатовых» в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Октября 2022 в 16:31
50 лямов стоит один палец на его левой ноге.. Хе..
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