Хави: «де Йонг незаменим в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о готовности хавбека Френки де Йонга вернуться на поле.

«Де Йонг готов на 100% и незаменим в команде. Он многое даёт «Барселоне». Френки помогает партнёрам, добавляет динамики в игру. Он может играть на нескольких позициях, и это гарантия того, что он будет доступен», — цитирует чемпиона мира и Европы издание Mundo Deportivo.

Напомним, что де Йонг получил небольшое повреждение в стане национальной команды Нидерландов. Хавбек пропустил последние две встречи «блауграны», однако вернётся в строй к важной игре против мадридского «Реала» на следующих выходных.

