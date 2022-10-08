«Барселона» и «Атлетико» подготовили все документы, чтобы объявить о трансфере Гризманна уже сегодня

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже сегодня может оформить трансфер в стан «матрасников» на постоянной основе. Напомним, что права на француза всё ещё принадлежат каталонской «Барселоне», которая отдала его в аренду с правом выкупа.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» и «Барселона» уже подготовили все документы, поэтому официальное объявление о трансфере с большой долей вероятности состоится уже сегодня.

Напомним, что сумма выкупа Гризманна ранее составляла 40 миллионов евро. Тем не менее, мадридскому «Атлетико» удалось снизить эту сумма в два раза.