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«Барселона» и «Атлетико» подготовили все документы, чтобы объявить о трансфере Гризманна уже сегодня

08 Октября 2022 • 10:21 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
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Через 5 ч. 31 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже сегодня может оформить трансфер в стан «матрасников» на постоянной основе. Напомним, что права на француза всё ещё принадлежат каталонской «Барселоне», которая отдала его в аренду с правом выкупа.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» и «Барселона» уже подготовили все документы, поэтому официальное объявление о трансфере с большой долей вероятности состоится уже сегодня.

Напомним, что сумма выкупа Гризманна ранее составляла 40 миллионов евро. Тем не менее, мадридскому «Атлетико» удалось снизить эту сумма в два раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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