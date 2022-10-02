Голкипер «Барселоны» может оказаться в «Галатасарае»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья возглавляет список трансферных интересов «Галатасарая».

Контракт 23-летнего футболиста с каталонцами истекает следующим летом, и турецкий гранд рассматривает его в качестве приоритетной цели на роль преемника Фернандо Муслеры, уходящего по окончании сезона. «Барселона» пока не приготовила для Пеньи новый трудовой договор, но планирует сделать это в скором времени, сообщает журналист Маттео Моретто.

Иньяки Пенья выступал за «Галатасарай» на правах аренды с января по май текущего года. В составе первой команды «Барселоны» испанец не провёл ни одного матча.