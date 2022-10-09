​Директор «Барселоны»: «У нас есть футболисты со слишком высокой зарплатой»

Матеу Алемани, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», высказался по поводу зарплат футболистов.

«У нас есть футболисты со слишком высокой зарплатой. Этих футболистов невозможно продать. Наша цель – избавиться от таких зарплат», - сказал Алемани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Можно предположить, что одним из таких футболистов является Френки де Йонг. Летом ходили слухи о том, что из-за слишком высокой зарплаты «Барселона» хотела расстаться с полузащитником, но он не пожелал менять клубную прописку.

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