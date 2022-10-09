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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Директор «Барселоны»: «У нас есть футболисты со слишком высокой зарплатой»

09 Октября 2022 • 16:36 Комментировать
Барселона
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Сельта
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Через 3 ч. 39 мин.

Матеу Алемани, занимающий должность спортивного директора «Барселоны», высказался по поводу зарплат футболистов.

«У нас есть футболисты со слишком высокой зарплатой. Этих футболистов невозможно продать. Наша цель – избавиться от таких зарплат», - сказал Алемани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Можно предположить, что одним из таких футболистов является Френки де Йонг. Летом ходили слухи о том, что из-за слишком высокой зарплаты «Барселона» хотела расстаться с полузащитником, но он не пожелал менять клубную прописку.

«Барселона» в воскресенье сыграет против «Сельты». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Матеу Алемани
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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