В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне. События игры прокомментировал другой футболист «Барселоны», Маркос Алонсо.

- Важные три очка, чуть вымученные в конце матча, но, с другой стороны, большую часть матча мы контролировали события. Сейчас надо отдыхать и готовиться к важным матчам, сперва в среду, - цитирует Маркоса Алонсо пресс-служба каталонского гранда.

В следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.