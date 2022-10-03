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Трансферная цель «Барселоны» Субименди: «Хочу продлить контракт с «Сосьедадом»

03 Октября 2022 • 02:20 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Вильярреал
1 2.55 X 3.30 2 2.80
09.10 19:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди не подтверждает слухи о возможном переходе в «Барселону».

Как неоднократно сообщалось, каталонский гранд видит в 23-летнем хавбеке преемника Серхио Бускетса, который с высокой вероятностью покинет клуб следующим летом. В действующем контракте Субименди прописана сумма отступных в размере 60 млн евро, чем и рассчитывает воспользоваться «Барселона», однако «Реал Сосьедад» собирается продлить контракт с игроком и увеличить отступные до 90 млн.

Информацию о возможном подписании нового договора прокомментировал сам Субименди: «Между нами существует полная гармония, и я надеюсь продлить контракт. Я полностью сосредоточен на своей нынешней команде», – цитирует SER полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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