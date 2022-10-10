«Редко, но метко» - Педри забивает каждый второй удар по воротам

В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.

В общей же сложности у Педри уже восемь голов в Ла Лиге, с учетом прошлого сезона, когда он стал игроком основы. Поразительно, но при этом в общей сложности за сезон с лишним лишь шестнадцать раз пробил по воротам. Это означает, что каждый второй его удар заканчивается голом.

В следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.