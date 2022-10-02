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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски – о своём будущем: «Футбол – это не просто моя работа»

02 Октября 2022 • 22:04 Комментировать
Барселона
...
Сельта
09.10 22:00

Футболист «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, каким видит своё будущее после завершения игровой карьеры.

«Думаю, в будущем я буду заниматься спортом. Я спортивный человек, я играю в футбол не только потому, что это моя работа. Если бы я не стал футболистом, то, вероятно, посвятил бы себя другому виду спорта», – поведал в интервью Kanal Sportowy 34-летний форвард.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» в июле текущего года после восьми лет, проведённых в составе мюнхенской «Баварии». В активе польского нападающего девять забитых мячей и две результативные передачи в семи поединках Ла Лиги, а также три гола в двух встречах Лиги чемпионов за «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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