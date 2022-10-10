Хави: «Надо прибавлять, во втором тайме сдали»

В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне. События игры прокомментировал наставник «Барселоны» Хави Эрнандес.

- Смешанные чувства, я доволен результатом, но недоволен игрой. Мы должны прибавить, в первом тайме все было здорово, во втором мы сбавили, они много создавали, атаковали, - цитирует Хави Эрнандеса пресс-служба каталонского гранда.

В следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.