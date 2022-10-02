Левандовски рассказал, чем его впечатлили игроки «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, пополнивший состав команды летом, рассказал о своей адаптации и похвалил некоторых игроков «сине-гранатовых».

34-летний поляк переехал в Каталонию в июле, перебравшись из мюнхенской «Баварии».

«Я продолжаю учить испанский язык, сейчас я уже многое понимаю. В команде есть несколько игроков, не говорящих по-английски, но с персоналом и тренерами никаких проблем нет – все они владеют английским.

Меня впечатляют Гави, Педри, Ансу Фати и Алехандро Бальде. Поразительно то, насколько зрелыми футболистами они являются в столь юные годы», – заявил звёздный форвард.