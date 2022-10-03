«Барселона» рассчитывает заработать более 200 млн евро на продаже билетов

В «Барселоне» прогнозируют повышение доходов от продажи билетов на «Камп Ноу».

В каталонском клубе считают, что итоговая прибыль от всех матчей сезона 2022/23 составит более 200 млн евро, что на 53% больше, чем по итогам прошлой кампании, сообщает журналист Сике Родригес. В настоящий момент средняя посещаемость на матчах «сине-гранатовых» составляет более 83 тысяч человек.

Именно «Барселона» на сегодняшний день возглавляет рейтинг клубов пяти сильнейших лиг Европы с лучшей посещаемостью на домашних матчах, опережая дортмундскую «Боруссию» (80,8 тысяч) и мюнхенскую «Баварию» (75 тысяч).