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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассчитывает заработать более 200 млн евро на продаже билетов

03 Октября 2022 • 02:10 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1 1.28 X 5.80 2 10.50
09.10 22:00

В «Барселоне» прогнозируют повышение доходов от продажи билетов на «Камп Ноу».

В каталонском клубе считают, что итоговая прибыль от всех матчей сезона 2022/23 составит более 200 млн евро, что на 53% больше, чем по итогам прошлой кампании, сообщает журналист Сике Родригес. В настоящий момент средняя посещаемость на матчах «сине-гранатовых» составляет более 83 тысяч человек.

Именно «Барселона» на сегодняшний день возглавляет рейтинг клубов пяти сильнейших лиг Европы с лучшей посещаемостью на домашних матчах, опережая дортмундскую «Боруссию» (80,8 тысяч) и мюнхенскую «Баварию» (75 тысяч).

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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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