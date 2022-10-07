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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

07 Октября 2022 • 20:19 Комментировать
Барселона
...
Сельта
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09.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся в строй после травмы.

25-летний голландец пропустил недавние матчи против «Мальорки» и «Интера» из-за мышечной травмы, но сегодня провёл полноценную тренировку в общей группе, докладывает журналист Тони Хуанмарти. Таким образом, если не произойдёт ничего непредвиденного, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес сможет рассчитывать на хавбека уже в следующем поединке против «Сельты», который состоится 9 октября в рамках чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг отыграл восемь матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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