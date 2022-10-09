«Барселона» лидирует, выиграв всухую шестой матч подряд

По итогам восьмого тура Ла Лиги «Барселона» вернулась на первое место в турнирной таблице, потеснив «Реал». Сегодня каталонцы противостояли «Сельте» и победили со счетом 1:0. Это их седьмой успех подряд, при этом команда не пропускает в шести поединках кряду. Давление «сине-гранатовых» на старте игры вылилось в гол Педри, который настиг мяч у лицевой после плохого выноса со стороны защитника и смог поразить ворота.
И если в первом тайме «Барселона» могла забивать и забивать, то после перерыва уже команда из Виго создала пару моментов и заставила Марка-Андре тер Штегена блеснуть мастерством.
Протокол игры
|(1:0) Педри17'
Тер Штеген Марк-Андре•Бальде Алехандро77' (Роберто Серхи (77') •Пике Херард•Алонсо Маркос•Альба Жорди 71'86' (Гарсия Эрик (86') •Гави•Бускетс Серхио• 85'Педри63' (Фати Ансу (63') •Рафинья Диас63' (Де Йонг Френки (63') •Левандовски Роберт•Торрес Ферран63' (Дембеле Усман (63')
Запасные: Касадо Марк•Риад Чади•Пенья Иньяки•Торре Пабло•Тенас Арнау
Марчесин Агустин•Мальо Уго90' (Мингеса Оскар (90') •Айду Джозеф• 70'Нуньес Унай• 61'Галан Хави•Вейга Габриэль75' (Перес Карлес (75') •Серви Франко84' (Пасьенса Гонсало (84') •Пейнадо Франсиско•Оскар Родригес• 71'Аспас Яго•Ларсен Йорген75' (Солари Аугусто (75')
09 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
когда там классико? через неделю? да, мадрид тоже выиграл благодаря голу на первой минуте. но там не было Куртуа и Бенза. а у Барсы все основные в строю. только строя пока не видно. может, Хави и не дорос пока до тренера Барсы. надеюсь, что это не так.
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