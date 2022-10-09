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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лидирует, выиграв всухую шестой матч подряд

09 Октября 2022 • 23:58 Комментировать (7)
Барселона
1:0
Сельта
окончен

По итогам восьмого тура Ла Лиги «Барселона» вернулась на первое место в турнирной таблице, потеснив «Реал». Сегодня каталонцы противостояли «Сельте» и победили со счетом 1:0. Это их седьмой успех подряд, при этом команда не пропускает в шести поединках кряду. Давление «сине-гранатовых» на старте игры вылилось в гол Педри, который настиг мяч у лицевой после плохого выноса со стороны защитника и смог поразить ворота.

И если в первом тайме «Барселона» могла забивать и забивать, то после перерыва уже команда из Виго создала пару моментов и заставила Марка-Андре тер Штегена блеснуть мастерством.

Протокол игры  
Барселона1:0Сельта
(1:0) Педри17'  
Тер Штеген Марк-АндреБальде Алехандро 77' (Роберто Серхи ( 77') Пике ХерардАлонсо МаркосАльба Жорди  71' 86' (Гарсия Эрик ( 86') ГавиБускетс Серхио  85'Педри 63' (Фати Ансу ( 63') Рафинья Диас 63' (Де Йонг Френки ( 63') Левандовски РобертТоррес Ферран 63' (Дембеле Усман ( 63')
Запасные: Касадо МаркРиад ЧадиПенья ИньякиТорре ПаблоТенас Арнау
Марчесин АгустинМальо Уго 90' (Мингеса Оскар ( 90') Айду Джозеф  70'Нуньес Унай  61'Галан ХавиВейга Габриэль 75' (Перес Карлес ( 75') Серви Франко 84' (Пасьенса Гонсало ( 84') Пейнадо ФрансискоОскар Родригес  71'Аспас ЯгоЛарсен Йорген 75' (Солари Аугусто ( 75')
Запасные: Тапия РенатоСведберг ВиллиотВаскес КевинВильяр ИванДе ла Торре ЛукаДомингес Карлос
09 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Roni
10 Октября 2022 в 00:31
ребятки. рано вы что то говорите про Хави. а результат к концу сезона будет по лучше предыдущих тренеров. Я вижу другое- перспективу. если в состав ранее набирали барахло в виде Дэста и Брайтвайт то сейчас это не так. нужно терпение же иметь, а не поливать грязью. поддерживать наставника Хави, как бы вам этого не хотелось. . ему можно найти замену только ( Иньестой) другого нет.
Шарипов Тахир
10 Октября 2022 в 00:07
Здесь точно можно сказать, что отскочили. Во втором тайме Сельта возила Барселону как слепых котят. А ведь во втором тайме у Барсы не было ни одного момента. Я бы даже сказал, что в проигранном Интеру матче Барселона выглядела лучше. Можно, наверное, смело спрогнозировать, что по такой игре Интер, с его автобусом перед воротами, не обыграть. Перспективы, которые просматривались перед перерывом на матчи сборных, куда-то улетучились (не хочется говорить про отдельных игроков). Вся команда выглядит сейчас слабой, беззубой и тусклой.
pol-black
10 Октября 2022 в 00:06
не игра, а отстой. Сельта заслужила как минимум ничью, а вот Барса на победу вообще не наиграла. зачем Хави поставил это недоразумение по фамилии Алонсо в центр защиты? он всегда был крайним. и вообще не показывает надёжной игры в последнее время. оборона вообще была просто ужасной сегодня, и не от конкретных ошибок игроков (Пике отпахал), а от паникёрства и не знания что делать с мячом. это уже привет Хави. в атаке Барса была тоже нулевой. обострений нет, рывков почти нет. Фати подцепил болезнь Торреса и Дембеле - лупить в ближнего соперника. хоть Альба и Бальде нормально отыграли. Лёву закрыли и будто его не было. у Сельты мяч держался намного лучше и комбинации выглядели более отточенными.
когда там классико? через неделю? да, мадрид тоже выиграл благодаря голу на первой минуте. но там не было Куртуа и Бенза. а у Барсы все основные в строю. только строя пока не видно. может, Хави и не дорос пока до тренера Барсы. надеюсь, что это не так.
Шарипов Тахир
10 Октября 2022 в 00:10
Да, по видимому, ты прав. Не дорос Хави до уровня тренера Барселоны. И это видно уже не в первый раз. Особенно показателен прошедший матч с Интером, когда Индзаги легко показал Хави, что Вы ребята хоть 100% времени владейте мячом, а гол на не забьете.
Roni
10 Октября 2022 в 00:25
а как же основные игроки Араухо и Кунде? не уж то ты не воспринимаешь их отсутствие в серьез?
Vova52
10 Октября 2022 в 00:00
Otlichnii pervii taim ,obosrannii 2-oi....
pol-black
10 Октября 2022 в 00:07
в первом Сельта жалась к своим воротам. потом поняли, что с такой Барсой можно играть на равных.
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