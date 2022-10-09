«Барселона» лидирует, выиграв всухую шестой матч подряд

По итогам восьмого тура Ла Лиги «Барселона» вернулась на первое место в турнирной таблице, потеснив «Реал». Сегодня каталонцы противостояли «Сельте» и победили со счетом 1:0. Это их седьмой успех подряд, при этом команда не пропускает в шести поединках кряду. Давление «сине-гранатовых» на старте игры вылилось в гол Педри, который настиг мяч у лицевой после плохого выноса со стороны защитника и смог поразить ворота.

И если в первом тайме «Барселона» могла забивать и забивать, то после перерыва уже команда из Виго создала пару моментов и заставила Марка-Андре тер Штегена блеснуть мастерством.