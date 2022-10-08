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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес: «До сих пор смотрю почти все матчи «Барселоны»

08 Октября 2022 • 22:59 Комментировать
Барселона
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Сельта
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Через 21 ч. 53 мин.

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжает поддерживать команду после своего ухода.

Уругваец защищал цвета «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год, а затем перебрался в мадридский «Атлетико». Летом нынешнего года 35-летний футболист вернулся в родной «Насьональ», где начинал профессиональную карьеру.

«Я продолжаю смотреть практически все матчи «Барселоны» – я остаюсь болельщиков клуба. Да, мой уход из «Барселоны» прошёл очень болезненно, но я знаю, что этот клуб дал мне почти всё, что у меня есть. Очень горжусь своим выступлением здесь, я всегда полностью отдавал себя игре», – приводит слова Суареса журналист Мигель Бласкес.

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Барселона Луис Суарес
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