Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о продаже Гризманна: «Могу пожелать ему только всего наилучшего»

08 Октября 2022 • 15:46 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
1 1.50 X 4.30 2 7.10
Через 0 ч. -8 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о продаже нападающего Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико» на постоянной основе. Напомним, француз вернулся на «Ванда Метрополитано» прошлым летом на правах аренды с правом выкупа.

«Официального подтверждения ещё нет, но клубы достигли соглашения. Мы все счастливы. Что касается Гризманна, я могу лишь пожелать ему всего самого наилучшего», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Гризманн в новом сезоне отметился двумя голами в новом сезоне в чемпионате Испании. На счету француза также один мяч в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
3
1
3.00 3.25 2.50
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
08.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
09.10.22 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Бетис Бетис
3.35 3.35 2.25
Видео
09.10.22 в 17:15
Кадис Кадис
Эспаньол Эспаньол
2.65 3.20 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
16:58 · Испания. Ла Лига
Резвый старт позволил «Альмерии» обыграть «Райо Вальекано»
16:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «де Йонг незаменим в «Барселоне»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:46 · Испания. Ла Лига
Хави – о продаже Гризманна: «Могу пожелать ему только всего наилучшего»
15:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о Суперлиге
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти уверен, что Родриго совершит такой же прорыв, как Винисиус в прошлом сезоне 1
14:00 · Италия. Серия А
Хвича: «Слова Анчелотти? Хочу поблагодарить его от всего сердца»
12:29 · Испания. Ла Лига
Торрес назвал лучшего полузащитника мира
12:24 · Испания. Ла Лига
Кроос пропустит матч с «Хетафе»
12:19 · Испания. Ла Лига
Асенсио начнёт в старте матч с «Хетафе»
12:07 · Испания. Ла Лига
Силвиньо: «Бальде - левый защитник «Барселоны» на десятилетие»
11:40 · Испания. Ла Лига
Месси вернётся в «Барселону» следующим летом
11:05 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги в ближайшее время может возглавить «Вулверхэмптон»
10:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» подготовили все документы, чтобы объявить о трансфере Гризманна уже сегодня
Все новости
Рекомендуем