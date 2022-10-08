Хави – о продаже Гризманна: «Могу пожелать ему только всего наилучшего»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о продаже нападающего Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико» на постоянной основе. Напомним, француз вернулся на «Ванда Метрополитано» прошлым летом на правах аренды с правом выкупа.

«Официального подтверждения ещё нет, но клубы достигли соглашения. Мы все счастливы. Что касается Гризманна, я могу лишь пожелать ему всего самого наилучшего», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Гризманн в новом сезоне отметился двумя голами в новом сезоне в чемпионате Испании. На счету француза также один мяч в Лиге чемпионов.