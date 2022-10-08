«Атлетико» едва не упустил, казалось, верную победу над «Жироной»

Несмотря на то, что «Атлетико» и «Жирона» ставят перед собой разные цели, игра восьмого тура Ла Лиги получилась интригующей. Уже на пятой минуте Антуан Гризманн прицельно навесил на Хоакина Корреа, и тот открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма после грубейшей ошибки голкипера гостей, который просто подарил мяч сопернику. Впрочем, Родриго Рикельме с рикошетом забил в ворота своей бывшей команды - 2:1. В оставшееся время Алеш Гарсия зарядил в штангу. Туда же угодил вышедший на замену Кристиан Стуани. В итоге «матрасники» не упустили победу и с 16 очками поднялись на третье место.