«Атлетико» едва не упустил, казалось, верную победу над «Жироной»

Несмотря на то, что «Атлетико» и «Жирона» ставят перед собой разные цели, игра восьмого тура Ла Лиги получилась интригующей. Уже на пятой минуте Антуан Гризманн прицельно навесил на Хоакина Корреа, и тот открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма после грубейшей ошибки голкипера гостей, который просто подарил мяч сопернику. Впрочем, Родриго Рикельме с рикошетом забил в ворота своей бывшей команды - 2:1. В оставшееся время Алеш Гарсия зарядил в штангу. Туда же угодил вышедший на замену Кристиан Стуани. В итоге «матрасники» не упустили победу и с 16 очками поднялись на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Анхель5'
|(2:0) Корреа Анхель48'
|66'Рикельме Родриго (2:1)
Облак Ян•Савич Стефан• 90'Хименес Хосе• 45'Мандава Рейнилду•Молина Науэль•Карраско Янник65' (Лемар Тома (65') •Корреа Анхель74' (Фелиш Жоау (74') •Коке Хорхе•Витсель Аксель74' (Кондогбия Жоффрей (74') •Гризманн Антуан65' (Ньигес Сауль (65') •Кунья Матеус 49'65' (Мората Альваро (65')
Хуан Карлос Мартин•Буэно Сантьяго•Бернардо Эспиноса•Чичарито 55'84' (Террац Рамон (84') •Мартинес Арнау46' (Фернандес Валери (46') •Гутьеррес Мигель46' (Коуто Ян (46') •Эррера Янгель64' (Стуани Кристиан (64') •Ромеу Ориоль•Гарсия Алеш•Кастельянос Валентин•Рикельме Родриго81' (Вилья Тони (81')
08 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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