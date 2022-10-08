Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» едва не упустил, казалось, верную победу над «Жироной»

08 Октября 2022 • 19:18 Комментировать
Атлетико М
2:1
Жирона
окончен

Несмотря на то, что «Атлетико» и «Жирона» ставят перед собой разные цели, игра восьмого тура Ла Лиги получилась интригующей. Уже на пятой минуте Антуан Гризманн прицельно навесил на Хоакина Корреа, и тот открыл счет. Он же удвоил счет в начале второго тайма после грубейшей ошибки голкипера гостей, который просто подарил мяч сопернику. Впрочем, Родриго Рикельме с рикошетом забил в ворота своей бывшей команды - 2:1. В оставшееся время Алеш Гарсия зарядил в штангу. Туда же угодил вышедший на замену Кристиан Стуани. В итоге «матрасники» не упустили победу и с 16 очками поднялись на третье место.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Жирона
(1:0) Корреа Анхель5'  
(2:0) Корреа Анхель48'  
  66'Рикельме Родриго (2:1)
Облак ЯнСавич Стефан  90'Хименес Хосе  45'Мандава РейнилдуМолина НауэльКарраско Янник 65' (Лемар Тома ( 65') Корреа Анхель 74' (Фелиш Жоау ( 74') Коке ХорхеВитсель Аксель 74' (Кондогбия Жоффрей ( 74') Гризманн Антуан 65' (Ньигес Сауль ( 65') Кунья Матеус  49' 65' (Мората Альваро ( 65')
Запасные: Эрмосо МариоДе Пауль РодригоГрбич ИвоМартин КарлосГомис Антонио
Хуан Карлос МартинБуэно СантьягоБернардо ЭспиносаЧичарито  55' 84' (Террац Рамон ( 84') Мартинес Арнау 46' (Фернандес Валери ( 46') Гутьеррес Мигель 46' (Коуто Ян ( 46') Эррера Янгель 64' (Стуани Кристиан ( 64') Ромеу ОриольГарсия АлешКастельянос ВалентинРикельме Родриго 81' (Вилья Тони ( 81')
Запасные: Мартин ИванХуанпе ХуанВальехо МануФуйдиас ТониУренья ОскарРока Касалс ХоэльГассанига Пауло
08 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жирона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
3
1
3.00 3.25 2.50
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
2
1
1.48 4.50 7.20
Видео
58 мин
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
1
0
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
09.10.22 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Бетис Бетис
3.35 3.35 2.25
Видео
09.10.22 в 17:15
Кадис Кадис
Эспаньол Эспаньол
2.65 3.20 2.85
Видео
09.10.22 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал Вильярреал
2.70 3.30 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
19:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» едва не упустил, казалось, верную победу над «Жироной»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании – 9 октября 2022
16:58 · Испания. Ла Лига
Резвый старт позволил «Альмерии» обыграть «Райо Вальекано»
16:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «де Йонг незаменим в «Барселоне»
16:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:46 · Испания. Ла Лига
Хави – о продаже Гризманна: «Могу пожелать ему только всего наилучшего»
15:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о Суперлиге
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти уверен, что Родриго совершит такой же прорыв, как Винисиус в прошлом сезоне 1
14:00 · Италия. Серия А
Хвича: «Слова Анчелотти? Хочу поблагодарить его от всего сердца»
12:29 · Испания. Ла Лига
Торрес назвал лучшего полузащитника мира
12:24 · Испания. Ла Лига
Кроос пропустит матч с «Хетафе»
12:19 · Испания. Ла Лига
Асенсио начнёт в старте матч с «Хетафе»
12:07 · Испания. Ла Лига
Силвиньо: «Бальде - левый защитник «Барселоны» на десятилетие»
11:40 · Испания. Ла Лига
Месси вернётся в «Барселону» следующим летом
11:05 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем» 1
Все новости
Рекомендуем