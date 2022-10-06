Отец Витселя: «Приехать в Россию или Китай — это были неочевидные решения»

Тьерри Витсель, отец бельгийского хавбека Акселя Витселя, высказался о карьерном пути своего сына.

«Что заставляет меня гордиться Акселем, так это его смелость решаться на приключения. Да, он хорошо заработал, но приехать в Россию или Китай — это были неочевидные решения. Впрочем, он везде получал хорошие деньги и легко осваивался», – заявил Тьерри, чьи слова приводит hbvl.be. Также отец Акселя рассказал, что на разных этапах карьеры интерес к полузащитнику проявляли «Ювентус», «Арсенал», «Аякс» и мадридский «Реал».

Напомним, что хавбек «Атлетико» примерял футболки льежского «Стандарта», «Бенфики», «Зенита» и дортмундской «Боруссии».

