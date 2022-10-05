Гризманн согласился на сокращение зарплаты ради трансфера в «Атлетико»

Нападающий Антуан Гризманн вот-вот оформит полноценный переход из «Барселоны» в «Атлетико».

Как сообщалось ранее, клубы договорились об условиях трансфера француза – 20 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов, зависящих от результативности игрока. По информации TMW, ради окончательного ухода из «Барселоны» Гризманн согласился на значительное сокращение зарплаты. Контракт форварда будет рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что в арендном договоре была прописана фиксированная сумма выкупа Гризманна в размере 40 млн евро. «Атлетико» был вынужден серьёзно ограничивать игровое время футболиста, чтобы данный пункт не вступил в силу.