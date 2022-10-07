​«Атлетико» ремонтирует поле на базе из-за частых мышечных травм

В «Атлетико» обеспокоены частыми мышечными травмами у футболистов. Разбираясь с причинами, в мадридском клубе обратили внимание на проблемы с одним из полей на клубной базе. Как сообщает Marca, с прошлой пятницы «Атлетико» начал на этом поле работы, по итогам которых покрытие станет более качественным.

«Атлетико» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в субботу, 8 октября. «Матрасники» будут принимать «Жирону». Далее по графику у мадридской команды будет матч с «Брюгге» в Лиге чемпионов.