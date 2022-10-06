Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вице-президент «Барселоны» - о Суперлиге: «Это было бы здорово»

06 Октября 2022 • 19:02 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1 1.30 X 5.60 2 10.00
09.10 22:00

Вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу рассказал о переосмыслении идеи Суперлиги.

«Это было бы здорово. Наше желание состоит в том, чтобы достичь такого соглашения для всех сторон, которое удовлетворило бы каждого и позволило бы клубам, которые приносят больше, также больше и получать. Думаю, что на сегодняшний день возможно любое продолжение ситуации», - приводит слова вице-президента Sport.es.

Среди клубов-основателей Суперлиги помимо «Барселоны» были два других испанских гранда - мадридские «Атлетико» и «Реал». Также в их число входили лучшие клубы Англии и Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Суперлига Европы Суперлига Эдуард Ромеу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
19:02 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» - о Суперлиге: «Это было бы здорово»
16:53 · Испания. Ла Лига
Сампаоли – главный тренер «Севильи» 1 официально
16:48 · Испания. Ла Лига
​Вице-президент «Барселоны» озвучил цели на чемпионат и Лигу чемпионов 2
16:13 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» выкупит Гризманна в ближайшее время
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в гонке за Депаем слухи
15:45 · Испания. Ла Лига
​Вальверде польщён сравнениями с Джеррардом
15:30 · Испания. Ла Лига
Травма Себальоса оказалась не такой серьёзной, как предполагалось ранее
15:30 · Испания. Ла Лига
​Ровно 20 лет назад Роналдо дебютировал за «Реал»
15:30 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» не исключил возвращение Месси 1
14:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» завершила финансовый год с прибылью в 98 миллионов евро
14:00 · Испания. Ла Лига
Алаба: «То, что Бензема сделал в прошлом сезоне – действительно невероятно»
13:50 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Мне больше нравится играть центрального защитника, а не левого»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Звёздный игрок «Челси» может перейти в «Реал» 2
12:42 · Испания. Ла Лига
Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится после «Золотого мяча»
12:36 · Испания. Ла Лига
Вальверде лидирует в Лиге чемпионов по количеству созданных моментов
Все новости
Рекомендуем