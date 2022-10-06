Вице-президент «Барселоны» - о Суперлиге: «Это было бы здорово»

Вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу рассказал о переосмыслении идеи Суперлиги.

«Это было бы здорово. Наше желание состоит в том, чтобы достичь такого соглашения для всех сторон, которое удовлетворило бы каждого и позволило бы клубам, которые приносят больше, также больше и получать. Думаю, что на сегодняшний день возможно любое продолжение ситуации», - приводит слова вице-президента Sport.es.

Среди клубов-основателей Суперлиги помимо «Барселоны» были два других испанских гранда - мадридские «Атлетико» и «Реал». Также в их число входили лучшие клубы Англии и Италии.