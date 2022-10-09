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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Сельтой»

09 Октября 2022 • 21:38 Комментировать
Барселона
1:0
Сельта
1 1.35 X 5.70 2 9.50
перерыв

В матче восьмого тура испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться в домашнем матче с «Сельтой» и попробовать вернуть себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Накануне игры главный тренер каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Бускетс, Педри, Левандовски, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Альба, Рафинья, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Сельтой» начнется в 22 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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