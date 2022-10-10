Рафинья: «Иногда три очка даются нелегко»

В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне. События игры прокомментировал другой футболист «Барселоны», бразильский вингер Рафинья.

- Иногда нужно пострадать, чтобы получить три очка. У соперника хорошая команда, они умеют неплохо играть. Было нелегко, - цитирует Рафинью пресс-служба каталонского гранда.

В следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.