Кесси не очень доволен своим положением в «Барселоне»

Франк Кесси перебрался в «Барселону», как и Роберт Левандовски, он очень давно хотел попасть в каталонский клуб, но пока что Кесси редко выходит на поле в стартовом составе - чаще всего его выпускают на поле на замену, так как Педри и Гави являются игроками основы, их стиль полностью отвечает запросам Хави, и бороться с ними практически невозможно.

Но выходы Кесси на замену означают, что Хави не использует главные качества ивуарийского футболиста - его физическую силу, его выносливость, стабильность по ходу матча. Возможно, Хави, пишет derbyderbyderby.it, начнет учитывать этот аспект, и найдет место для Кесси в стартовом составе.