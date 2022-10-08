Месси вернётся в «Барселону» следующим летом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернётся в «Барселону» летом следующего года, сообщает журналист Педру Алмейда.

По информации источника, несмотря на то, что парижане намерены продлить соглашение с 35-летним аргентинцем, сам футболист собирается вернуться в родной для себя клуб, который также заинтересован в трансфере своей легенды. Ожидается, что Месси станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года — после того, как истечёт его действующий контракт с французским клубом.

Напомним, аргентинец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Всего в составе парижан нападающий провёл 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи.