Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси закрыл конфликт с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, футболисту пришлось покинуть каталонский клуб, где он провел всю игровую карьеру. По информации различных СМИ, «сине-гранатовые» не прочь вернуть аргентинца, но сам игрок не хочет переходить в «Барселону» из-за натянутых отношений с Лапортой.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал в свой актив восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с парижским клубом истекает в конце июня 2023 года.