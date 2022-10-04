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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси наладил отношения с Лапортой слухи

04 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Барселона
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Сельта
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09.10 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси закрыл конфликт с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, футболисту пришлось покинуть каталонский клуб, где он провел всю игровую карьеру. По информации различных СМИ, «сине-гранатовые» не прочь вернуть аргентинца, но сам игрок не хочет переходить в «Барселону» из-за натянутых отношений с Лапортой.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал в свой актив восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с парижским клубом истекает в конце июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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