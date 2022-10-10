Тер Штеген - самый надёжный вратарь Европы на данный момент

В матче восьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» одержала победу с минимальным счетом над «Сельтой», и гол каталонской команды записал на свой счет Педри, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.

Однако немалый вклад в победу внесла сверхуверенная игра Марк-Андре тер Штегена, голкипера «Барселоны», который несколько раз спасал свою команду. В этом сезоне он пропустил только один мяч из двадцати ударов в створ ворот «Барселоны» - это лучший показатель на данный момент среди всех главных пяти чемпионатов Европы.

В следующем, девятом туре Ла Лиги, туре «Барселона» сразится в Мадриде с «Реалом», это случится в следующее воскресенье, 16 октября.