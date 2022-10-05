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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси пропустит матч против «Сельты»

05 Октября 2022 • 16:57 Комментировать
Барселона
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Сельта
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09.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси получил травму. Об этом каталонский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Отмечается, что у футболиста растяжение приводящей мышцы правого бедра. При этом «сине-гранатовые» не рассказали о том, сколько времени займет восстановление хавбека, но он точно пропустит матч 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который пройдет 9 октября.

В текущем сезоне новичок «Барселоны» принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков за 7 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Франк Кесси
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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