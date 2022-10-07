Педри: «Хави вселил в меня уверенность»

Полузащитник «Барселоны» Педри отметил вклад наставника Хави Эрнандеса в своё развитие.

«Я следил за Хави, когда он играл в «Барселоне», и сейчас стараюсь делать нечто подобное. Важно внимательно прислушиваться к тому, что он нам говорит. С первого дня после его прихода я обрёл невероятную уверенность, его доверие ко мне и другим молодым игрокам очень воодушевляет», – заявив в интервью Mundo Deportivo 19-летний футболист.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в десяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч. В общей сложности на счету юного хавбека 84 поединка за первую команду «сине-гранатовых».