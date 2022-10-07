Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Хави вселил в меня уверенность»

07 Октября 2022 • 22:37 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1 1.28 X 5.70 2 10.50
09.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри отметил вклад наставника Хави Эрнандеса в своё развитие.

«Я следил за Хави, когда он играл в «Барселоне», и сейчас стараюсь делать нечто подобное. Важно внимательно прислушиваться к тому, что он нам говорит. С первого дня после его прихода я обрёл невероятную уверенность, его доверие ко мне и другим молодым игрокам очень воодушевляет», – заявив в интервью Mundo Deportivo 19-летний футболист.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в десяти матчах «Барселоны» во всех турнирах, записав себе в актив один забитый мяч. В общей сложности на счету юного хавбека 84 поединка за первую команду «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
76 мин
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
0
2
2.52 3.15 3.00
Видео
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
08.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
22:37 · Испания. Ла Лига
Педри: «Хави вселил в меня уверенность»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»
22:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» окончательно согласовали переход Гризманна
21:41 · Испания. Ла Лига
​«Хетафе» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 8 октября 2022
21:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты 1
21:31 · Испания. Ла Лига
Пике может перейти в клуб, которым он владеет 2 слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги
20:19 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
20:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру следующим летом
19:33 · Испания. Ла Лига
Луиз о рекорде Коке: «Ты всегда ставишь команду превыше всего»
19:26 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» ремонтирует поле на базе из-за частых мышечных травм
15:51 · Англия. Премьер-лига
​У «Реала» есть план по подписанию Холанна 1 слухи
15:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернётся на поле
15:39 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Хетафе»
Все новости
Рекомендуем