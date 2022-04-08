«Будет лучшим в мире» - бывший футболист «Барселоны» прочит Хави великое будущее

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Аленья с удовольствием следит за преображением каталонцев в последнее время, и он считает. что это - целиком заслуга нынешнего тренера, легендарного Хави Эрнандеса, который возглавил «Барсу» в ноябре прошлого года.

- «Барселона» показывает красивый футбол, наверное, лучший в Испании. Интересно, как сложится борьба за титул. Я не играл с Хави, но мечтал об этом - он мой идол. Я уверен, что он станет лучшим тренером в мире, - считает Аленья, слова которого цитирует испанское издание Marca.