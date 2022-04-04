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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и представители Араухо встретятся завтра для обсуждения контракта

04 Апреля 2022 • 23:42 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.80 4.80 1.43
10.04 22:00

Очередная встреча руководства «Барселоны» с агентами Рональда Араухо запланирована на ближайшие часы.

Предыдущие обсуждения, напомним, успехом не увенчались: стороны по-прежнему не уладили конфликт в финансовой составляющей вопроса. При этом и игрок, и клуб надеются заключить новую сделку.

Завтрашняя встреча будет не последней, но может сыграть важную роль в продлении контракта 23-летнего уругвайца с «сине-гранатовыми», о чём сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.

Сообщается также, что в «Барселоне» не сомневаются в продлении контракта с 17-летним Гави, который уже заинтересовал английские топ-клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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