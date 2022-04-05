«Барселона» предложила Рафинье контракт, рассчитанный до 2026 года

Вингер английского «Лидса» Рафинья в скором времени может оформить соглашение с «Барселоной».

В настоящий момент руководство «Барселоны» ведёт переговоры с представителями 25-летнего бразильца, для которого переход в каталонский клуб является приоритетным вариантом продолжения карьеры. Контракт Рафиньи с «сине-гранатовыми» будет рассчитан на четыре года.

Как утверждает журналист Николо Скира, в течение ближайших недель «Барселона» попытается достичь согласия с «Лидсом» относительно условий трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 45 млн евро.