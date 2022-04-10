«Барселона» объявила состав на матч с «Леванте»

В матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Барселоне» предстоит сразиться на выезде с «Леванте». Накануне матча Хави Эрнандес, наставник каталонского суперклуба, объявил состав своей команды. В нем отсутствует получивший травму Херард Пике, зато в стартовом составе вновь присутствует Усман Дембеле.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Алвес, Гонсалес, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Гарсия, Обамеянг.

Матч между «Леванте» и «Барселоной» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.