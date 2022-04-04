«Барселона» проведёт новые переговоры с Дембеле

«Барселона» предпримет очередную попытку добиться продления контракта с вингером Усманом Дембеле.

Спортивный директор каталонцев Матеу Алемани вылетел в Марокко, чтобы провести новые переговоры с представителем 24-летнего игрока о продлении контрактного соглашения, сообщает Diario AS.

Ранее в прессе появилась информация о том, что француз хотел бы остаться на «Камп Ноу», но его агент намерен добиться от клуба более выгодных условий по новому договору. Известно также и о намерении главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса сохранить вингера в своих рядах.