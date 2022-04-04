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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проведёт новые переговоры с Дембеле

04 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
Леванте
...
Барселона
6.80 4.80 1.43
10.04 22:00

«Барселона» предпримет очередную попытку добиться продления контракта с вингером Усманом Дембеле.

Спортивный директор каталонцев Матеу Алемани вылетел в Марокко, чтобы провести новые переговоры с представителем 24-летнего игрока о продлении контрактного соглашения, сообщает Diario AS.

Ранее в прессе появилась информация о том, что француз хотел бы остаться на «Камп Ноу», но его агент намерен добиться от клуба более выгодных условий по новому договору. Известно также и о намерении главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса сохранить вингера в своих рядах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле Матеу Алемани
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