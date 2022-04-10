Дембеле и Месси – лидеры топ-5 европейских лиг по голевым передачам в 2022 году

Усман Дембеле продолжает штамповать результативные передачи.

В матче против «Леванте» с передачи французского вингера голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот результативный пас стал для Дембеле уже девятым в текущем году – лучший результат в пяти сильнейших европейских лигах наряду с Лионелем Месси из «Пари Сен-Жермен».

Дембеле неизменно ассистировал товарищам по команде в шести из последних семи матчей чемпионата Испании, причём в трёх случаях – против «Атлетика», «Осасуны» и мадридского «Реала» – 24-летний француз записывал на свой счёт сразу по два голевых паса.