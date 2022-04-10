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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле и Месси – лидеры топ-5 европейских лиг по голевым передачам в 2022 году

10 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать
Леванте
2:3
Барселона
окончен

Усман Дембеле продолжает штамповать результативные передачи.

В матче против «Леванте» с передачи французского вингера голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот результативный пас стал для Дембеле уже девятым в текущем году – лучший результат в пяти сильнейших европейских лигах наряду с Лионелем Месси из «Пари Сен-Жермен».

Дембеле неизменно ассистировал товарищам по команде в шести из последних семи матчей чемпионата Испании, причём в трёх случаях – против «Атлетика», «Осасуны» и мадридского «Реала» – 24-летний француз записывал на свой счёт сразу по два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Усман Дембеле
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окончен Эспаньол 1:0 Сельта 2.95 3.10 2.60
окончен Эльче 1:2 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
окончен Леванте 2:3 Барселона 7.60 5.10 1.40
11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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