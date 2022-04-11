«Манчестер Сити» готов подзаработать на успехах «Барселоны»

Нападающий Ферран Торрес является главным приобретением «Барселоны» в 2022-м году, хотя у него заметны серьезные проблемы с реализацией голевых моментов. Несмотря на финансовые сложности, «Барселона» выложила за него 55 миллионов евро.

И, как сообщает el Mundo Deportivo, перечислит еще десять в кассу «Манчестер Сити» в случае если закончит сезон в топ-4 - такое условие содердится в контракте. А с этим у «Барселоны» проблем, скорее всего, не будет - после победы над «Леванте» команда закрепилась на втором месте в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги.