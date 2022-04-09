Алвес: «Араухо может стать большим лидером в раздевалке»

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал новость о том, что Рональд Араухо продлит соглашение с «сине-гранатовыми». Ранее уругвайца связывали с переходом в «Манчестер Сити» и «Арсенал».

«В будущем Араухо может стать большим лидером в раздевалке. Когда ветераны уходят, они надеются, что их дело продолжат такие футболисты, как Араухо», – заявил Алвес в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что отступные Рональда Араухо по новому контракту с «Барселоной» составят 1 миллиард евро. Такая же сумма прописана в новых соглашения полузащитников Педри и Ансу Фати.