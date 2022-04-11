Полузащитник «Леванте» высказался о поражении в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Леванте» Хосе Луис Мораес поделился с журналистами своим мнением по поводу поражения в матче с «Барселоной».

Мораес сказал, что футболисты «Леванте» с первых минут старались играть на победу, хорошо прессинговали и здорово отбирали мяч у каталонцев. Хосе отметил, что его команду очень сильно подвела реализация, с которой у той же «Барселоны» вообще не было никаких проблем.

Напомним, что «Леванте» в итоге уступил каталонскому клубу со счётом 2:3. На данный момент «Леванте» занимает последнюю строчку в испанском чемпионате.