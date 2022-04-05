Педро Родригес посетил матч «Барселоны» с «Севильей» и сфотографировался с бывшими партнёрами

Бывший футболист «Барселоны» Педро Родригес соскучился по своим экс-одноклубникам - он посетил расположение «Барселоны» накануне матча с «Севильей», в котором подопечные Хави победили и вышли на второе место в чемпионате, а затем посетил и сам матч.

Сейчас Педро выступает за «Лацио», но не скрывает своего желания вернуться в «Барселону» либо другой испанский клуб. В текущем сезоне на счету 34-летнего испанца уже восемь забитых голов, однако в присутствии Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича он остается в тени.