В ворота «Барселоны» назначили три пенальти за тайм

В матче «Барселоны» с аутсайдером «Леванте» основные события пришлись на второй тайм - команды дважды забили друг другу, при этом «Леванте» оба своих гола забил с пенальти, в то время как в составе «Барселоны» забили Обамеянг и вышедший на замену Педри. Более того, еще один пенальти валенсийцы не реализовали - удар Рохера отразил немецкий голкипер Андре тер Штеген. Особенно удивительно произошедшее в свете того, что до этого «Барселона» в текущем сезоне пенальти в свои ворота не получала.

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