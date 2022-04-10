«Барселона» с Педри в составе выступает почти на 40% успешнее, чем без него

Результаты «Барселоны» с Педри и без него сильно разнятся.

Каталонская команда выиграла 80% матчей нынешнего розыгрыша Ла Лиги, когда Педри Гонсалес выходил в стартовом составе (8 побед, 2 ничьи и ни одного поражения). Без 19-летнего полузащитника «сине-гранатовые» победили лишь в 42,1% матчах чемпионата (8 побед, 7 ничьих и 4 поражения).

В активе Педри 2 забитых гола и 1 результативная передача в чемпионате Испании.

В настоящий момент «Барселона» проводит матч против «Леванте». Педри начал встречу на скамейке запасных.