Хави ждёт осечек «Реала»

Несмотря на то, что «Барселона» уступает мадридскому «Реалу» целых девять очков в турнирной таблице чемпионата Испании, главный тренер «блауграны» Хави Эрнандес не отказался от борьбы за титул. Он очень надеется, что в самое ближайшее время «Реал» потеряет хоть какие-то очки. «Реал» выиграл два последних матча, но в следующем туре ему предстоит встреча с «Севильей».

- Чемпионат очень непрост, потому что «Реал» не теряет очки. Но у них будут непростые матчи. Если потеряют очки в ближайшее время, то мы, наверное, можем на что-то надеяться..., - считает Хави, слова которого цитирует испанское издание Marca.