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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы провели не лучший матч, но набрали три очка»

11 Апреля 2022 • 01:18 Комментировать
Леванте
2:3
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над «Леванте» (3:2).

Победный мяч был забит на второй компенсированной ко второму тайму минуте, а его автором стал Люк де Йонг.

«Мы провели не самый выдающийся матч, но набрали три важнейших очка. Победы на последних минутах приносят особую радость, поскольку являются признаком сильного характера.

Прежде чем комментировать назначенные пенальти, мне нужно пересмотреть эти эпизоды.

Я удовлетворён. Мы обыграли сильного соперника, который победил «Вильярреал» и «Атлетико». Было очень непросто», – сказал Хави после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Леванте Хави Эрнандес
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окончен Эльче 1:2 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
окончен Леванте 2:3 Барселона 7.60 5.10 1.40
11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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