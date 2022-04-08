«Барселона» оставит попытки подписать Аспиликуэту

Каталонская «Барселона», судя по всему, откажется от идеи подписать защитника и капитана лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэту. Ранее в контракте испанца с «синими» активировался пункт об автоматическом продлении на один сезон.

Напомним, что по информации Mercato, Аспиликуэта ещё осенью общался с главным тренером каталонцев Хави, который очень сильно хотел заполучить к себе в команду опытного защитника.

Аспиликуэта долгое время раздумывал над предложением «Барселоны», но в конечном итоге так и не дал конкретный ответ. Напомним, что каталонцы были готовы предложить Сесару двухлетний контракт.