«Барселона» заплатит «Манчестер Сити» в случае попадания в четвёрку по итогам сезона Ла Лиги

Таковы условия трансфера Феррана Торреса, который переехал из Манчестера в Барселону в январе.

Зимой «Барселона» приобрела Торреса у «Сити» за 55 млн евро, однако к сумме трансфера могут добавиться ещё 10 млн в виде бонусов, предусмотренных за достижение командой или игроком определённых целей.

Так, «Барселоне» придётся доплатить английскому клубу в тех случаях, если Ферран Торрес выиграет престижную индивидуальную награду – «Золотой мяч» или «Золотую бутсу». Кроме того, предусмотрено и вознаграждение за победу «Барселоны» в Лиге чемпионов. Но есть и более реалистичный пункт: согласно данным Mundo Deportivo, в случае попадания «Барсы» в топ-4 по итогам текущего розыгрыша Ла Лиги «Сити» получит в качестве бонусов 1 млн евро.