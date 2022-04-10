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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - наиболее безжалостный по отношению к «Леванте» соперник

10 Апреля 2022 • 22:00 Комментировать
Леванте
0:0
Барселона
7.60 5.10 1.40
1-й тайм

В матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Барселоне» предстоит сразиться на выезде с «Леванте». Для хозяев поля речь идет о матче против клуба, которому они проиграли наибольшее количество матчей в истории выступлений в высшей лиге испанского футбола. «Барселона» обыгрывала «Леванте» целых двадцать три раза. Также «Барселона» - клуб, который забил наибольшее количество голов в ворота «Леванте», целых 92 мяча.

Матч между «Леванте» и «Барселоной» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Барселона Леванте
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ЛЕВАНТЕ БАРСЕЛОНА
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окончен Осасуна 1:0 Алавес 1.97 3.30 4.30
окончен Эспаньол 1:0 Сельта 2.95 3.10 2.60
окончен Эльче 1:2 Реал Сосьедад 4.00 3.35 2.00
Идет 5 минута Леванте 0:0 Барселона 6.20 4.80 1.50
11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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