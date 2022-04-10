«Барселона» - наиболее безжалостный по отношению к «Леванте» соперник

В матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Барселоне» предстоит сразиться на выезде с «Леванте». Для хозяев поля речь идет о матче против клуба, которому они проиграли наибольшее количество матчей в истории выступлений в высшей лиге испанского футбола. «Барселона» обыгрывала «Леванте» целых двадцать три раза. Также «Барселона» - клуб, который забил наибольшее количество голов в ворота «Леванте», целых 92 мяча.

Матч между «Леванте» и «Барселоной» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.