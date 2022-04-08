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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт может покинуть «Барселону» ради игры на ЧМ-2022

08 Апреля 2022 • 20:42 Комментировать
Леванте
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Барселона
6.60 4.90 1.45
10.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассматривает возможность ухода из-за нехватки игровой практики.

30-летний форвард не входит в планы наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, который практически не задействует датчанина в матчах. В связи с этим Брайтвайт, как ожидается, попробует найти новый клуб летом, чтобы в конце года попасть в заявку сборной Дании на Чемпионат мира в Катаре, сообщает Diario Sport.

Контракт Брайтвайта с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он появился на поле лишь 5 раз во всех соревнованиях, дважды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Дании Мартин Брайтвайт
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