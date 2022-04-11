Дембеле ассистирует почти в два раза чаще, чем Бензема

В матче «Барселоны» с «Леванте» вновь блеснул Усман Дембеле - французский нападающий «Барсы» отдал голевую передачу на Обамеянга, который сравнял счет. Для Дембеле это была уже одиннадцатая голевая передача, и по этому показателю он сравнялся с лидером испанского чемпионата - Каримом Бензема.

Правда, если Бензема сыграл в нынешнем сезоне двадцать семь матчей, то Дембеле - лишь четырнадцать, то есть практически в два раза меньше, уточняет испанское издание El Mundo Deportivo. Он начал стабильно попадать в состав лишь после того, как клуб возглавил Хави Эрнандес.