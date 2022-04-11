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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле ассистирует почти в два раза чаще, чем Бензема

11 Апреля 2022 • 21:04 Комментировать
Леванте
2:3
Барселона
окончен

В матче «Барселоны» с «Леванте» вновь блеснул Усман Дембеле - французский нападающий «Барсы» отдал голевую передачу на Обамеянга, который сравнял счет. Для Дембеле это была уже одиннадцатая голевая передача, и по этому показателю он сравнялся с лидером испанского чемпионата - Каримом Бензема.

Правда, если Бензема сыграл в нынешнем сезоне двадцать семь матчей, то Дембеле - лишь четырнадцать, то есть практически в два раза меньше, уточняет испанское издание El Mundo Deportivo. Он начал стабильно попадать в состав лишь после того, как клуб возглавил Хави Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карим Бензема Усман Дембеле
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